Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужской и женский мозг: чем они различаются 

Мира Маркина 11 часов назад
Мужской и женский мозг: чем они различаются
Фото: depositphotos.com
Многие люди уверены в том, что женский и мужской мозг различаются по многим параметрам. Но так ли это на самом деле? "Рамблер" попробовал найти ответ на этот вопрос.

Синхронизация нервной деятельности

Исследователи изучили модели сотрудничества мужчин и женщин. Пары, состоящие из двух мужчин, двух женщин, а также пары мужчина-женщина выполняли одну и ту же задачу. В ходе эксперимента выяснилось, что синхронизация нервной деятельности была гораздо выше в однополых парах, но при этом наблюдалась в разных участках мозга у мужчин и женщин.

Структура мозга

В обществе давно бытует стереотип о том, что женщина способна выполнять множество дел одновременно, пока мужчина способен сосредоточиться лишь на одном. Данная теория была основана на предположении о том, что у представительниц прекрасного пола лучше связь между полушариями мозга. А у мужчин, в свою очередь, нейроны активнее передают информацию в пределах лишь одного полушария. Однако в ходе нескольких исследований стало понятно, что мужчины склонны к многозадачности не меньше, чем женщины.
Вместе с тем сильный пол лучше ориентируется в пространстве, а также справляется с задачами на вращение фигур, в то время, как женщины преуспевают в запоминании объектов и их локализации.

Белое и серое вещество

Серое вещество ответственно за центры обработки информации, белое, в свою очередь, за связь между этими центрами. Ученые установили, что у мужчин в 6,5 раз больше серого вещества, чем у женщин, а у представительниц слабого пола при этом в 10 раз больше белого вещества. По мнению исследователей, возможно, именно этим обусловлены успехи мужчин в решении задач на логику и вербальные способности женщин.
Видео дня. Почему иногда невыносимо хочется сладкого
Комментарии 1
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Самые ранние признаки шизофрении
Самые ранние признаки шизофрении
Как по лицу понять, что у вас больная печень
Как по лицу понять, что у вас больная печень
Названы устаревшие и опасные советы при укусе змеи
Названы устаревшие и опасные советы при укусе змеи
Боль в плечах: безобидные и крайне опасные причины
Боль в плечах: безобидные и крайне опасные причины
Обнаружена мощная защита против коронавируса
Обнаружена мощная защита против коронавируса
Видео
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
02:56
Лекарство от COVID-19 начало поступать в больницы
Коронавирус
Комаровский разоблачил санитайзеры
03:49
Комаровский разоблачил санитайзеры
ЗОЖ
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Правда ли, что из-за наушников можно оглохнуть
06:10
Правда ли, что из-за наушников можно оглохнуть
ЗОЖ
Продукты, провоцирующие солнечные ожоги
06:12
Продукты, провоцирующие солнечные ожоги
ЗОЖ
Почему при коронавирусе болит голова
02:28
Почему при коронавирусе болит голова
Коронавирус Болезни и лекарства
Почему иногда невыносимо хочется сладкого
06:13
Почему иногда невыносимо хочется сладкого
ЗОЖ
Названы необычные причины головной боли
06:00
Названы необычные причины головной боли
ЗОЖ
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Когда нельзя терпеть зубную боль
06:13
Когда нельзя терпеть зубную боль
Болезни и лекарства ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение