Раскрыта тайна неизлечимости рака 

Ученые Института медицинских исследований Гарвана в Австралии выяснили, что раковые клетки могут стать устойчивыми к лечению с помощью мутаций, затрагивающих механизм копирования ДНК. Статья, раскрывающая тайну возникновения неизлечимых форм опухолей, опубликована в журнале Science.

Оказалось, что широкий спектр раковых опухолей, включая меланому, рак поджелудочной железы, саркому и рак поджелудочной железы, генерируют большое количество ошибок при копировании ДНК. По словам исследователей, это фундаментальная стратегия выживания, которую используют злокачественные новообразования для развития резистентности к самым разнообразным методам лечения. Ученые обнаружили, что процесс накопления мутаций активируется именно при начале терапии, даже если она не оказывает непосредственного влияния на ДНК.

Ключевую роль в этом механизме играет ген mTOR, принимающий участие в обеспечении реакции клетки на стрессовые факторы. При блокировании этого гена клетки перестают расти, однако при этом изменяется регуляция других генов, отвечающих за восстановление и копирование ДНК. Повышается частота мутаций, которые, в конечном итоге, обеспечивают сопротивлению лечению. Когда опухоль становится резистентной к терапии, этот механизм выключается, и копирование ДНК вновь происходит с прежней точностью.