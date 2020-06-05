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Раскрыта тайна неизлечимости рака 

Lenta.ru и ещё 1 10 часов назад
Раскрыта тайна неизлечимости рака
Фото: Lenta.ru
Ученые Института медицинских исследований Гарвана в Австралии выяснили, что раковые клетки могут стать устойчивыми к лечению с помощью мутаций, затрагивающих механизм копирования ДНК. Статья, раскрывающая тайну возникновения неизлечимых форм опухолей, опубликована в журнале Science.
Оказалось, что широкий спектр раковых опухолей, включая меланому, рак поджелудочной железы, саркому и рак поджелудочной железы, генерируют большое количество ошибок при копировании ДНК. По словам исследователей, это фундаментальная стратегия выживания, которую используют злокачественные новообразования для развития резистентности к самым разнообразным методам лечения. Ученые обнаружили, что процесс накопления мутаций активируется именно при начале терапии, даже если она не оказывает непосредственного влияния на ДНК.
Ключевую роль в этом механизме играет ген mTOR, принимающий участие в обеспечении реакции клетки на стрессовые факторы. При блокировании этого гена клетки перестают расти, однако при этом изменяется регуляция других генов, отвечающих за восстановление и копирование ДНК. Повышается частота мутаций, которые, в конечном итоге, обеспечивают сопротивлению лечению. Когда опухоль становится резистентной к терапии, этот механизм выключается, и копирование ДНК вновь происходит с прежней точностью.
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