Анализ крови покажет, сколько проживет человек

Ученые выяснили, какие параметры крови помогут определить продолжительность жизни человека. Результаты их исследования приводит журнал JAMA Network Open.

Специалисты из Кливлендской клиники и госпиталя Кливлендского университета изучали клинические показатели иммунного статуса и воспаления. В ходе исследования в течение 12 лет наблюдали более чем за 31 тысячей участников программы Национального обследования здоровья и питания (NHANES). Ученые заметили явную связь между уровнем лимфоцитов и смертностью, независящую от возраста, других показателей крови и факторов риска.

Низкий уровень лимфоцитов всегда указывает на высокий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, а также респираторных инфекций.

Дополнительными показателями высокого риска смертности стали ширина распределения эритроцитов и уровнем С-реактивного белка, указывающего на воспаление.

На основании трех параметров ученые сумели построить профиль риска смертности пациента. Человек с низким профилем может прожить на десять лет дольше, чем тот, у кого высокий профиль.