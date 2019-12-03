Ученые выяснили, какие параметры крови помогут определить продолжительность жизни человека. Результаты их исследования приводит журнал JAMA Network Open.
Специалисты из Кливлендской клиники и госпиталя Кливлендского университета изучали клинические показатели иммунного статуса и воспаления. В ходе исследования в течение 12 лет наблюдали более чем за 31 тысячей участников программы Национального обследования здоровья и питания (NHANES). Ученые заметили явную связь между уровнем лимфоцитов и смертностью, независящую от возраста, других показателей крови и факторов риска.
Низкий уровень лимфоцитов всегда указывает на высокий риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, рака, а также респираторных инфекций.
Дополнительными показателями высокого риска смертности стали ширина распределения эритроцитов и уровнем С-реактивного белка, указывающего на воспаление.
На основании трех параметров ученые сумели построить профиль риска смертности пациента. Человек с низким профилем может прожить на десять лет дольше, чем тот, у кого высокий профиль.
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