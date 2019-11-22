Врачи выяснили причину резкого старения после 30 лет

Метаболический синдром приводит к преждевременному старению мозга у людей среднего возраста, сообщили американские ученые в четверг, 21 ноября, в статье для MedicalXpress.

По данным исследователей медицинского факультета Гарвардской медицинской школы в Бостоне, данный синдром — комплекс метаболических, гормональных и клинических нарушений — также увеличивает риск развития болезней сердца и сосудов, диабета, а также инсульта.

К неутешительным выводам эксперты пришли после анализа состояния здоровья двух тысяч женщин и мужчин в возрасте от 37 до 55 лет. Для более точной оценки их самочувствия применялись тесты на мышление и магнитно-резонансная томография (МРТ).

Как показала экспертиза, нарушение обмена веществ ведет к сокращению объема головного мозга.

— К уменьшению объема мозга приводят старение, снижение кровотока и, например, болезнь Альцгеймера, — пояснила доктор Ребекка Ангофф.

В качестве профилактики врачи рекомендуют уделять время спорту и качественному питанию. Рацион должен включать в себя повышенное содержание фруктов, овощей, цельного зерна и ненасыщенных жиров.

Ранее диетолог назвала продукты, которые сохранят стройность и здоровье после 40 лет.

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