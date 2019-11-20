Почему среди лысых мужчин мало импотентов

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Почему лысые мужчины дольше сохраняют интимное здоровье 

Рамблер 2 часа назад
Считается, что у лысых мужчин нет проблем с интимным здоровьем. И, как выяснил "Рамблер", в этом слухе немало правды.
Только на самом деле процесс облысения связан не с уровнем "мужского гормона", как принято считать, а с дигидротестостероном — более активой биологически формой тестостерона.
Так, специалисты связывают высокий уровень дигидротестостерона с облысением по "мужскому" типу и, наоборот, чрезмерным оволосением на теле.
Оказывается, при пониженном уровне этого соединения повышаются риски проблем с потенцией, гипертрофии и гиперплазии простаты, развития аденомы простаты.
Медики пришли к выводу, что низкий уровень дигидротестостерона с возрастом вызывает снижение либидо и нарушения эректильной функции.
Стоит отметить, что ученые из Вашингтонского университета обследовали и проанализировали 2000 мужчин от 40 до 47 лет, половина из которых была больна раком простаты. Выяснилось, что у тех, кто рано облысел, на 45% меньше риск заболеть раком простаты.
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Редактор:  Диана Овсепян
Теги:
Наука , Видео
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