Почему среди лысых мужчин мало импотентов

Почему лысые мужчины дольше сохраняют интимное здоровье

Считается, что у лысых мужчин нет проблем с интимным здоровьем. И, как выяснил "Рамблер", в этом слухе немало правды.

Только на самом деле процесс облысения связан не с уровнем "мужского гормона", как принято считать, а с дигидротестостероном — более активой биологически формой тестостерона.

Так, специалисты связывают высокий уровень дигидротестостерона с облысением по "мужскому" типу и, наоборот, чрезмерным оволосением на теле.

Оказывается, при пониженном уровне этого соединения повышаются риски проблем с потенцией, гипертрофии и гиперплазии простаты, развития аденомы простаты.

Медики пришли к выводу, что низкий уровень дигидротестостерона с возрастом вызывает снижение либидо и нарушения эректильной функции.

Стоит отметить, что ученые из Вашингтонского университета обследовали и проанализировали 2000 мужчин от 40 до 47 лет, половина из которых была больна раком простаты. Выяснилось, что у тех, кто рано облысел, на 45% меньше риск заболеть раком простаты.