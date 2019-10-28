Как человек может «чувствовать печенкой»: мнение ученых

Казалось бы, за столько веков человеческий организм изучили уже вдоль и поперек. По крайней мере, многие из нас уверены в том, что об анатомии, то есть о строении тела, нам известно практически все. Однако это далеко не так.

Брыжейка

Брыжейка — это часть пищеварительной системы человека, посредством которой органы (например, желудок или кишечник) крепятся к стенкам брюшной полости изнутри. На самом деле о брыжейке ученые знают уже давно. В свое время ее описал еще Леонардо да Винчи . Однако органом, как таковым, брыжейку никогда не называли. Считалось, что это всего-навсего дупликатура, то есть некое анатомическое образование. Дупликатурой в частности является девственная плева.

В 2016 году английский журнал «The Lancet», имеющий определенный авторитет в области мировой медицины, сообщил о сенсационном открытии. Ирландские ученые Коффи и О’Лири в результате тщательного исследования брыжейки доказали, что та все же есть не что иное как самый настоящий орган. По мнению экспертов, брыжейка, как и любой другой орган, имеет свои законы развития и свои функции. Тем не менее пока функции, которые выполняет брыжейка (кроме удержания кишечника или желудка в полости брюшины), пока остаются неизвестны науке.

Интерстиций

Удивительно, но один самых обширных органов человека ученые обнаружили только в 2018 году. Сделали это американские специалисты. Результаты их изысканий были опубликованы в крупнейшем научном издании «Scientific Reports». Как утверждают профессора Нью-Йоркского и Пенсильванского университетов, интерстиций представляет из себя сеть из «пучков» коллагена, которая поддерживает заполненные жидкостью отсеки. Эта жидкость содержит воду и другие вещества, которые стекают непосредственно в лимфатическую систему.

Несомненно, для того, чтобы назвать интерстиций полноценным органом, необходимы дополнительные исследования. Однако, благодаря открытию, специалисты уже сейчас смело заявляют о том, что теперь они могут объяснить, почему метастазы появляются в органе (или органах), изначально непораженном онкологическим заболеванием. Раковые клетки разносит по телу (посредством связи с лимфой) именно интерстиций.

«Второй мозг»

«Вторым мозгом» некоторые ученые называют теперь желудочно-кишечный тракт, а точнее нервные клетки, имеющиеся в тканях пищевода, желудка и кишечника. Доктор Майкл Гершон из Колумбийского университета уверен в том, что пищеварительная система способна «думать», причем, думать автономно независимо от головного мозга. «Второй мозг», по мнению Гершона, способен не только контролировать процесс переваривания пищи, но и «испытывать стресс». Этим объясняется, например, диарея или тошнота при нервном перенапряжении, а также развитие язвы желудка при длительном стрессе и даже некое тревожное предощущение, которое мы формулируем с помощью выражения «чувствую печенкой». Не исключено, что «желудочный мозг» вскоре также признают отдельным органом.

Слой Дуа

Слой Дуа — это неизвестная ранее часть органа зрения человека, то есть глаза. Эту часть в 2013 году обнаружил британский ученый из Ноттингемского университета Харминдер Дуа. Именно его имя и носит с тех пор данный слой роговицы. Несмотря на весьма скромную толщину всего в 15 микрон, слой Дуа сверхпрочный. Врачи уверены в том, что обнаружение нового слоя поможет распознать настоящие причины некоторых заболеваний глаз. В частности эксперты в области офтальмологии уже предполагают, что водянка роговицы развивается именно вследствие разрыва слоя Дуа.