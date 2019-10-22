Названа угроза от выращенных мыслящих мозгов

Названа угроза со стороны выращенных мыслящих мозгов

Исследователи из лаборатории Green Neuroscience в Сан-Диего (США) пришли к выводу, что нейробиологи, выращивающие мини-мозги для моделирования работы человеческого мозга, опасно приблизились к тому моменту, когда их органоиды начнут проявлять признаки разума. По мнению ученых, возможно, что такие нейронные субстраты уже способны «мыслить». Об этом сообщает издание Science Alert.

Работники Green Neuroscience заявили, что необходимо разработать систему критериев, позволяющих определить пределы приемлемой чувствительности мини-мозгов. Хотя выращенные в лаборатории аналоги центральной нервной системы не рассматриваются как полноценные органы животных или человека, они становятся все более функциональными, чтобы возникли серьезные этические проблемы. Это может привести к прямому запрету на их использование.

Так, в марте сообщалось, что ученые вырастили мини-мозг, который был аналогичен мозгу человеческого плода на 12-13-й неделе. В ходе эксперимента он самопроизвольно соединился со спинным мозгом и мышечной тканью. В другом эксперименте органоид демонстрировал электрическую активность, которая напоминала ритмы головного мозга взрослого человека.

По словам ученых, нужно задуматься о защите прав органоидов, которые могут быть достаточно сложными, чтобы иметь ощущения и мысли.