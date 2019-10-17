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Назван новый признак ранней смерти 

Рамблер 2 часа назад
Ученые изучали нейронную активность мозга и выяснили, как она влияет на старение и продолжительность жизни. Результаты исследования опубликованы в пресс-релизе на EurekAlert!.
Специалисты из Гарвардской медицинской школы в США исследовали гены, содержащиеся в тканях мозга людей, которые умерли в возрасте от 60 до 100 лет. Выяснилось, что те, кто сумел дожить до глубокой старости, отличались наименьшей активностью генов, связанных в нервным возбуждением, по сравнению с теми, кто умер до 80 лет.
Эти выводы были подтверждены дополнительными исследованиями на нематодах и мышах, а также анализом тканей мозга долгожителей. Ученые установили причинно-следственную связь между нервным возбуждением и продолжительностью жизни.
Ранее "Рамблер" писал о необычном способе распознать скорую смерть.
Наука , Видео
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