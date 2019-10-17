Назван новый признак ранней смерти

Ученые изучали нейронную активность мозга и выяснили, как она влияет на старение и продолжительность жизни. Результаты исследования опубликованы в пресс-релизе на EurekAlert!.

Специалисты из Гарвардской медицинской школы в США исследовали гены, содержащиеся в тканях мозга людей, которые умерли в возрасте от 60 до 100 лет. Выяснилось, что те, кто сумел дожить до глубокой старости, отличались наименьшей активностью генов, связанных в нервным возбуждением, по сравнению с теми, кто умер до 80 лет.

Эти выводы были подтверждены дополнительными исследованиями на нематодах и мышах, а также анализом тканей мозга долгожителей. Ученые установили причинно-следственную связь между нервным возбуждением и продолжительностью жизни.