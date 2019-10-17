Популярные овощи вызывают неприятный запах тела

Популярный овощ оказался способным вызывать неприятный запах тела

Специфический запах от человека может спровоцировать не только употребление мяса и рыбы, но и растительные продукты. Об этом пишет Infox.ru.

Ранее российские эксперты рассказали, что вызывать неприятный запах тела может употребление большого количества мяса.

«Аромат» образуется в результате взаимодействия продуктов расщепления белка с бактериями.

Такая же проблема может возникнуть и у любителей рыбы, капусты и спаржи.

Как отметил исследователь из Великобритании, стоит быть осторожнее и с помидорами.

Содержащиеся в них каротиноды и терпены также влияют на запах тела, придавая ему «томатный аромат». Последний, по словам зарубежного ученого, можно сравнить с запахом томатных стеблей.

Среди продуктов, которые способны нейтрализовать неприятные запахи, специалисты выделяют зелень, орехи, яблоки и апельсины.