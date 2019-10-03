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Как аллергия провоцирует болезни сердца 

Рамблер 2 часа назад
Смотрите видео и узнайте, как связаны аллергия и сердечные болезни. Согласно последним исследованиям аллергия повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний. В исследовании приняли участие более 13 000 детей и подростков с аллергическими недугами, которые с возрастом стали страдать гипертонией. Причиной называют воспалительные процессы, которые сопровождают астму и аллергию. Сейчас аллергические проявления встречаются у всё большего числа людей, следовательно, будет расти и число людей с заболеваниями сердца.
Наука , Болезни и лекарства , Видео
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