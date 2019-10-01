Избавит ли липосакция от диабета

Смотрите видео и узнайте больше о диабете второго типа. Этот недуг считается болезнью полных людей, так что появилось мнение, будто вылечить диабет второго типа можно, пройдя через процедуру липосакции, то есть откачивания жира. На самом деле этот метод будет бесполезен, поскольку диабет возникает из-за нечувствительности тканей к инсулину. При естественном похудении чувствительность тканей меняется, но при механическом удалении жирового слоя этого не происходит.