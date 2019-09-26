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Чайные пакетики признали одним из главных источников пластиковых микрочастиц 

Мир24 + ещё 4 15 часов назад
Чайные пакетики признали источником пластика
Фото: Мир24
Пакетироваанный чай оказался одним из главных источников полимерных микрочастиц, огромное количество которых каждый год вместе со сточными водами попадает в Мировой океан. Результаты исследования канадских ученых опубликованы в журнале Environmental Science & Technology.
«При заварке пакетика чая в кипяток попадает примерно 11,6 миллиарда пластиковых микрочастиц и еще три миллиарда полимерных наночастиц. Это в несколько раз больше, чем удавалось обнаружить в других видах пищи и напитков, в том числе в пластиковых бутылках», — отмечают ученые.
Производители часто используют для фасовки чая не бумажные, а пластиковые пакетики, состоящие из микроскопических нейлоновых нитей. Кроме того, в них содержится поливинилхлорид и полипропилен. Экологов давно интересует вопрос, насколько безопасна такая упаковка для здоровья человека.
Лаура Эрнандес и ее коллеги по Университету Макгилла в Монреале (Канада) провели исследование, целью которого было выяснить, что происходит с обычными чайными пакетиками при погружении в кипяток.
Они из нескольких пакетиков разного вида фруктового чая удалили заварку и залили их на пять минут кипящей водой. После этого ученые профильтровали воду, извлекли из нее наночастицы и при помощи электронного микроскопа изучили структуру самих пластиковых мешочков.
Результаты ошеломили исследователей — в воде плавали миллиарды микро— и наночастиц пластика. При этом, как установили ученые, изначально в чае их не было, они появились уже в процессе заварки.
После этого открытия экологи ввели наночастицы в питательную среду, где обитали рачки-дафнии. Появление пластика вызывало нарушения в развитии и поведении этих беспозвоночных существ.
Однако пока ученые не спешат с выводами о влиянии «чайного» микропластика на здоровье человека в долгосрочной перспективе. Для этого нужно провести еще ряд исследований.
В июле Роскачество проверило безопасность почти полсотни листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. В 11 пакетированных чаях нашли группы бактерий кишечной палочки. А в напитке двух марок количество плесени превышало максимально допустимый уровень.
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