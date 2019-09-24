Названы тренды пластической хирургии в России

Названы основные тренды пластической хирургии в России

Главный внештатный специалист-пластический хирург Минздрава России Наталья Мантурова перечислила основные направления развития пластической хирургии в России. Среди них — биохакинг и трехмерная печать трансплантатов.

Выступая на IV Ежегодном международном форуме «БИОТЕХМЕД», Наталья Мантурова отметила, что главными трендами станут 3D-печать, которая позволит решить проблему дефицита доступных трансплантатов, а также биохакинг, клеточные технологии, гериатрическая эстетика и малоинвазивная косметология.

Последняя позволит «сохранять неувядающую активность без хирургического вмешательства», отметила эксперт.

По ее словам, сегодня на помощь пластических хирургам приходит искусственный интеллект. После анализа десятков тысяч «эталонов красоты», ИИ поможет создать наиболее подходящий образ с учетом природных анатомических ограничений лица и моделировать эти ограничения с помощью сущестующих на данный момент хирургических технологий.

Ранее Мантурова предположила, что в будущем в мире пластической хирургии возникнет такая специальность, как дизайнер-архитектор внешности. Таких специалистов сегодня ищут все чаще, подчеркнула эксперт.