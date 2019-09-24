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Ученые выяснили, как и почему мозг «стирает сны» 

Рамблер 6 часов назад
Ученые выяснили, как и почему мозг «стирает сны»
Фото: depositphotos.com
Стало ясно, что группа клеток в мозге препятствует хранению снов в памяти. Такое открытие сделали ученые из Национального института неврологических расстройств и инсульта в США совместно со специалистами из Нагойского университета в Японии.
Исследователи провели опыт на мышах, наблюдая за их гипоталамусом (мозговой центр контроля вегетативных функций и гормонов).
Именно там расположены клетки, производящие меланин-концентрирующий гормон (MCH), который отвечает за регуляции фаз сна и аппетит.
Так, мышей разделили на две группы. Оказалось, что те особи, которым включили эти клетки в фазе быстрого сна, хуже узнавали то, что изучили ранее.
А вот те мыши, которым отключили MCH-клетки, показали, что гораздо лучше помнят увиденное ранее.
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