Ученые выяснили, как и почему мозг «стирает сны»

Стало ясно, что группа клеток в мозге препятствует хранению снов в памяти. Такое открытие сделали ученые из Национального института неврологических расстройств и инсульта в США совместно со специалистами из Нагойского университета в Японии.

Исследователи провели опыт на мышах, наблюдая за их гипоталамусом (мозговой центр контроля вегетативных функций и гормонов).

Именно там расположены клетки, производящие меланин-концентрирующий гормон (MCH), который отвечает за регуляции фаз сна и аппетит.

Так, мышей разделили на две группы. Оказалось, что те особи, которым включили эти клетки в фазе быстрого сна, хуже узнавали то, что изучили ранее.

А вот те мыши, которым отключили MCH-клетки, показали, что гораздо лучше помнят увиденное ранее.