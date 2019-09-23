Глаза могут выдать сексуальную ориентацию человека

Оказывается, что глаза — это не только зеркало души, но и точный индикатор сексуальной ориентации человека. Такое интересное открытие сделали ученые из Корнелльского университета Рич Савин-Уильямс (Ritch C. Savin-Williams) и Герульф Ригер (Gerulf Rieger). Исследователи провели огромную работу, чтобы определить, как зрачки человека реагируют на сексуальное возбуждение.

Глаза с расширенными зрачками издавна считались сексуальными. Поэтому в XVI-XVII веках европейские дамы закапывали в глаза экстракт белладонны. Компоненты, входящие в состав этого препарата не давали зрачкам сокращаться, что добавляло их владелице привлекательность у мужчин.

Зрачки могут расширяться не только при виде вожделенного полового партнера, но и в некоторых других случаях, например при созерцании прекрасного произведения искусства. Но британских ученых интересовала именно реакция зрачков человека на возбуждение, поэтому они обратились за помощью к необычной команде добровольцев.

Савин-Уильямс и Ригер собрали группу из 160 женщин и 165 мужчин, в которую входили гетеросексуальные, гомосексуальные и бисексуальные участники. Этим людям в течение одной минуты показывали видео с мастурбирующей женщиной, а в это время приборы следили за изменением размеров их зрачков. Дополнительно участники эксперимента записали, какие эмоции они ощутили во время просмотра ролика.

Такой способ изучения реакции на видео сексуального характера используется впервые. Обычно при просмотре фото или видео эротического содержания, добровольцам подключали к половым органам датчики, регистрирующие приток крови. Эта методика имела немало недостатков.

В первую очередь сложно было найти желающих участвовать в исследовании, так как никто не хотел, чтобы к его гениталиям подключали какие-то приборы. Во-вторых, страдает чистота эксперимента, так как люди имеют разные генитальные реакции на возбуждение, начиная от ярко выраженных, заканчивая почти незаметными.

Опросы участников, к которым также ранее прибегали ученые, тоже нельзя назвать точным способом узнать реакцию. Многие стесняются признаться, что их что-то возбуждает, так как тема секса в современном обществе по-прежнему остается табуированной.

Метод, который использовали Савин-Уильямс и Ригер, показал, что зрачки расширились только у тех зрителей, кого видео с мастурбирующей женщиной возбудило. При этом между реакцией мужчин и женщин были некоторые различия.

Гетеросексуальные и бисексуальные мужчины реагировали на видео расширением зрачков, а у гомосексуальных приборы не зафиксировали изменения показателей. Но у женщин все иначе — зрачки расширялись как у гомосексуальных, так и у имеющих традиционную ориентацию.

Это ни в коем случае не говорит о том, что все женщины бисексуальны. Такая реакция объясняется эволюционными механизмами, не имеющими к ориентации никакого отношения.

Так что теперь с уверенностью можно говорить о том, что зрачок — это самый точный показатель сексуальной ориентации. Его расширение — это безусловный рефлекс, который имитировать невозможно.

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