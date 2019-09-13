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Ученые обнаружили у всех людей опасные клетки 

Рамблер 5 часов назад
Ученые обнаружили у всех людей опасные клетки
Фото: depositphotos.com
Ученые из США обнаружили в организме человека неизвестный тип клеток, названный Х-лимфоцитами. Опасность заключается в том, что они могу вызывать диабет первого типа.
Исследователи отмечают, что на десять тысяч белых кровяных клеток приходится порядка семи иммунных клеток Х, способных сыграть немаловажную роль в развитии аутоиммунных реакций. При диабете первого типа иммунная система разрушает бета-клетки поджелудочной железы, которые производят инсулин. Большую роль в патологическом процессе играет белковый комплекс, который также именуют главным комплексом гистосовместимости (ГКГС).
Он располагается на поверхности иммунных клеток и связывается с чужеродными веществами — антигенами. В данном виде они презентуются Т-лимфоцитами, которые уничтожают зараженные клетки и стимулируют другие лимфоциты для борьбы с инфекцией. Если говорить о диабете первого типа, то в данном случае антигеном выступает инсулин. Однако в то же время ученые отмечают, что ГКГС слабо связывается с инсулином, а значит, в теории это не должно вызывать сильную иммунную реакцию.
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