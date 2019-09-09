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Понедельники чаще всего приводят к инфарктам, выяснили врачи 

Газета.Ru + ещё 2 4 часа назад
Понедельники чаще всего приводят к инфарктам
Фото: depositphotos.com
Кардиологи из польского центра сердечных болезней в городе Забже выяснили, что наиболее часто люди переживают инфаркт из-за стресса на работе, особенно сердце "не любит" понедельники. Об этом сообщает ТАСС.
Как отмечается, в 17% случаев сердечные приступы происходят именно по понедельникам, в первый рабочий день после выходных. В 15% приходятся на другие рабочие дни, 11-12% — на выходные.
Кроме того, ученые выяснили, что наибольшее число (27%) инфарктов приходится на период с с 06.00 до 12.00, 35% — с 12.00 до 18.00, у 22% — в вечерние часы.
При этом специалисты отмечают, что не всегда отпуск спасает от сердечных заболеваний, так в первый и последний день отпуска возрастает угроза приступа.
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