Понедельники чаще всего приводят к инфарктам, выяснили врачи

Кардиологи из польского центра сердечных болезней в городе Забже выяснили, что наиболее часто люди переживают инфаркт из-за стресса на работе, особенно сердце "не любит" понедельники. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, в 17% случаев сердечные приступы происходят именно по понедельникам, в первый рабочий день после выходных. В 15% приходятся на другие рабочие дни, 11-12% — на выходные.

Кроме того, ученые выяснили, что наибольшее число (27%) инфарктов приходится на период с с 06.00 до 12.00, 35% — с 12.00 до 18.00, у 22% — в вечерние часы.

При этом специалисты отмечают, что не всегда отпуск спасает от сердечных заболеваний, так в первый и последний день отпуска возрастает угроза приступа.