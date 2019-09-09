Найдены генетические отличия левшей от правшей

Ученые из Оксфордского университета впервые обнаружили генетические корреляции, связанные с леворукостью.

В ходе масштабного исследования они проанализировали данные 400 тысяч человек, из которых чуть более 38 000 являлись левшами, сообщает Brain.

Сравнение геномов и результатов компьютерной томографии показало, что разница между правшами и левшами действительно есть.

Так, у последних выявили более сильную связь между речевыми центрами обоих полушарий.

Кроме того, ученые обнаружили четыре локуса (положение гена на генетической или цитологической карте хромосомы), которые не совпадали у право— и леворуких людей.

В этих локусах располагались гены MAP2, TUBB и MAPT, участвующие в формировании нервных клеток.

Интересно, что ген МАРТ, по данным другой научной работы, связан с развитием болезни Паркинсона. У левшей риск возникновения этого заболевания оказался понижен.

Но у них также нашли генетическую вариацию, связанную с повышенной вероятностью шизофрении.

Авторы исследования отметили, что среди людей правшами являются 90%, а в животном мире количество «праворуких» и «леворуких» особей примерно одинаково.

В ходе дальнейших научных работ они намерены выяснить, с чем связана такая закономерность.

Ранее ученые выяснили, почему большинство людей предпочитает баюкать младенцев на левой руке.