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Найдены генетические отличия левшей от правшей 

Мир24 6 часов назад
Найдены генетические отличия левшей от правшей
Фото: Мир24
Ученые из Оксфордского университета впервые обнаружили генетические корреляции, связанные с леворукостью.
В ходе масштабного исследования они проанализировали данные 400 тысяч человек, из которых чуть более 38 000 являлись левшами, сообщает Brain.
Сравнение геномов и результатов компьютерной томографии показало, что разница между правшами и левшами действительно есть.
Так, у последних выявили более сильную связь между речевыми центрами обоих полушарий.
Кроме того, ученые обнаружили четыре локуса (положение гена на генетической или цитологической карте хромосомы), которые не совпадали у право— и леворуких людей.
В этих локусах располагались гены MAP2, TUBB и MAPT, участвующие в формировании нервных клеток.
Интересно, что ген МАРТ, по данным другой научной работы, связан с развитием болезни Паркинсона. У левшей риск возникновения этого заболевания оказался понижен.
Но у них также нашли генетическую вариацию, связанную с повышенной вероятностью шизофрении.
Авторы исследования отметили, что среди людей правшами являются 90%, а в животном мире количество «праворуких» и «леворуких» особей примерно одинаково.
В ходе дальнейших научных работ они намерены выяснить, с чем связана такая закономерность.
Ранее ученые выяснили, почему большинство людей предпочитает баюкать младенцев на левой руке.
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