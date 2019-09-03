Как предотвратить инсульт

Видео рассказывает о новом российском приборе, который будет спасать пациентов от инсультов. Окклюдер, который устанавливается вы сердце, закрывает тромбам путь в мозг, тем самым предотвращая инсульт. Подобные операции проводились и ранее, но прежде врачи использовали только импортные окклюдеры. Сейчас приборы начали производить в России. Цена одного отечественного окклюдера в три раза ниже, чем цена импортного аналога, поэтому клиники смогут проводить больше операций.