Какие симптомы говорят о гипотонии

Смотрите видео и узнайте, как привести давление в норму, если оно чрезмерно понизилось. Нормальным считается давление 120/80. Снижение давления до показателей 90/60 говорит о гипотонии. Такая ситуация не считается опасной, если отсутствуют симптомы, но вот если регулярно ощущается слабость, раздражительность, головная боль, рассеянность, головокружения и отдышка, то гипотония становится проблемой. Из-за сниженного давления органы недополучают кислород и работают менее активно, от чего страдает весь организм. В этом случае необходимо принять меры по нормализации давления. О них-то и расскажет ролик.