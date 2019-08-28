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Какие симптомы говорят о гипотонии 

Рамблер 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте, как привести давление в норму, если оно чрезмерно понизилось. Нормальным считается давление 120/80. Снижение давления до показателей 90/60 говорит о гипотонии. Такая ситуация не считается опасной, если отсутствуют симптомы, но вот если регулярно ощущается слабость, раздражительность, головная боль, рассеянность, головокружения и отдышка, то гипотония становится проблемой. Из-за сниженного давления органы недополучают кислород и работают менее активно, от чего страдает весь организм. В этом случае необходимо принять меры по нормализации давления. О них-то и расскажет ролик.
Наука , Болезни и лекарства , Видео , ЗОЖ
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