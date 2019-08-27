Создана вакцина, которая борется с ВИЧ

Медики создали уникальную вакцину, которая может помочь в борьбе с ВИЧ. Ее разработали ученые из Школы медицины Маунт-Синай.

ДНК и три рекомбинантных белка этой вакцины активируют действие антител к ВИЧ. При этом опасных веществ и компонентов вируса вакцина не содержит.

Вакцина взаимодействует с одной составляющей из оболочки белка ВИЧ, и организм начинает вырабатывать иммунитет.

Ученые уже ввели вакцину обезьянам и выяснили, что она "заводит" в организме необходимые антитела.

Исследователи заявляют, что новая разработка быстро действует и хорошо переносится. Однако необходимо проверить ее эффективность на людях.