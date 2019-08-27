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Создана вакцина, которая борется с ВИЧ 

Рамблер 1 час назад
Медики создали уникальную вакцину, которая может помочь в борьбе с ВИЧ. Ее разработали ученые из Школы медицины Маунт-Синай.
ДНК и три рекомбинантных белка этой вакцины активируют действие антител к ВИЧ. При этом опасных веществ и компонентов вируса вакцина не содержит.
Вакцина взаимодействует с одной составляющей из оболочки белка ВИЧ, и организм начинает вырабатывать иммунитет.
Ученые уже ввели вакцину обезьянам и выяснили, что она "заводит" в организме необходимые антитела.
Исследователи заявляют, что новая разработка быстро действует и хорошо переносится. Однако необходимо проверить ее эффективность на людях.
Наука , Видео
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