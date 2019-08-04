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Медики научились предугадывать возникновение рака 

RAN24 19 часов назад
Фото: depositphotos
Исследователи научились выявлять рак по уровню выработки инсулина.
Ученые установили связь между высоким уровнем инсулина в крови и возникновением рака. Об этом сообщается на портале Medicalxpress. Результаты были получены в ходе экспериментов над мышами.
Грызунам, предрасположенным к раку, искусственно понижали уровень инсулина.
«Связь между онкологией и гиперинсулинемией была обнаружена при возникновении рака поджелудочной железы»,
— сообщили ученые.
Они выяснили, что из-за выработки слишком большого количества инсулина поджелудочная железа изнашивается. Исследователи также отметили, что высокий уровень инсулина характерен и для других онкологических заболеваний, например, рака молочной железы. В дальнейшем ученые будут проверять свои гипотезы на других видах рака.
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