Медики научились предугадывать возникновение рака

Исследователи научились выявлять рак по уровню выработки инсулина.

Ученые установили связь между высоким уровнем инсулина в крови и возникновением рака. Об этом сообщается на портале Medicalxpress. Результаты были получены в ходе экспериментов над мышами.

Грызунам, предрасположенным к раку, искусственно понижали уровень инсулина.

«Связь между онкологией и гиперинсулинемией была обнаружена при возникновении рака поджелудочной железы»,

— сообщили ученые.

Они выяснили, что из-за выработки слишком большого количества инсулина поджелудочная железа изнашивается. Исследователи также отметили, что высокий уровень инсулина характерен и для других онкологических заболеваний, например, рака молочной железы. В дальнейшем ученые будут проверять свои гипотезы на других видах рака.