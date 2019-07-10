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В каких местах в теле человека могут расти зубы 

Рамблер 1 час назад
Казалась бы, все вопросы с зубами решает исключительно стоматолог, и исключительно во рту. Однако, медицине известны случаи, когда зубы росли далеко не там, где им положено.
Так например, на днях российских врачей шокировал удивительный случай. 13-летнего мальчика с подозрением на рак отправили на операцию по удалению лимфоузла в яичке. Однако во время операции выяснилось, что это образование в половой железе мальчика — зуб.
При этом, оказалось, что во рту у мальчика не хватает как раз одного зуба-моляра. Получается, что произошла генетическая ошибка, в результате которой зуб вырос в яичке вместо ротовой полости. Врачи пояснили, что зуб фактически начал расти как опухоль из стволовых клеток еще до рождения ребенка.
«Мы определили, что был удален второй моляр или 7 зуб верхнего ряда, который отсутствовал в ротовой полости», — рассказал проводивший операцию уролог и андролог Дмитрий Тарусин.
Врачи признали случай исключительным, однако медицине известны и другие необычные места, в которых могут вырасти зубы.
Так, у жителя Саудовской Аравии в 50-летнем возрасте обнаружили зуб в носу. Мужчина жаловался на кровотечения, однако при осмотре выяснилось, что ему мешает жить зуб (массам костной ткани), почему-то выросший в неправильном месте.
Кроме того, медицине известны случаи, когда зубы могут вырасти в легких у человека. А если не возникнет осложнений, некоторые могут и вовсе не узнать, что их зубы растут не там, где надо.
При этом по статистике, зубы в «неправильных» местах растут лишь у 1% людей.
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Наука , Видео
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