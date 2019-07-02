В России создали уникальную вакцину против Эболы

Уникальную вакцину против Лихорадки Эбола создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом рассказал Роспотребнадзор

«Данная вакцина является пептидной и значительно отличается от ныне применяемых западных аналогов высочайшей безопасностью, отсутствием побочных реакций, удобством хранения, транспортировки и применения, и, главное, дает эффективный защитный иммунитет против смертельно опасной инфекции », — говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В ведомстве отмечают, что препарат на данный момент является самым безопасным в мире.