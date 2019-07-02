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В России создали уникальную вакцину против Эболы 

Рамблер 1 час назад
Уникальную вакцину против Лихорадки Эбола создали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Об этом рассказал Роспотребнадзор.
«Данная вакцина является пептидной и значительно отличается от ныне применяемых западных аналогов высочайшей безопасностью, отсутствием побочных реакций, удобством хранения, транспортировки и применения, и, главное, дает эффективный защитный иммунитет против смертельно опасной инфекции », говорится в сообщении Роспотребнадзора.
В ведомстве отмечают, что препарат на данный момент является самым безопасным в мире.
Наука , Видео , Роспотребнадзор
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