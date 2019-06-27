Проглоченную мужчиной игрушку врачи приняли за рак

У 40-летнего британца после продолжительного кашля обнаружили пневмонию и уплотнение в правом легком. По результатам компьютерной томографии и бронхоскопии врачи сделали вывод, что у мужчины рак, и решили вырезать опухоль.

Однако, к счастью, в результате более глубокого исследования, выяснилось, что за раковое уплотнение приняли игрушку, которая годами находилась в легком у мужчины.

Так, британец еще в детстве неудачно поиграл с конструктором, подаренного ему на день рождения. Одна мелкая деталька попала ему в легкое при выдохе. Однако он не ощущал никакого дискомфорта, пока в 40 лет не начал сильно кашлять.

К счастью, врачам вовремя удалось разобраться в ситуации.

Напомним, что известно лишь 3 случая, когда инородный предмет оставался в организме на несколько десятков лет.