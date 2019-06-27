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Проглоченную мужчиной игрушку врачи приняли за рак 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
У 40-летнего британца после продолжительного кашля обнаружили пневмонию и уплотнение в правом легком. По результатам компьютерной томографии и бронхоскопии врачи сделали вывод, что у мужчины рак, и решили вырезать опухоль.
Однако, к счастью, в результате более глубокого исследования, выяснилось, что за раковое уплотнение приняли игрушку, которая годами находилась в легком у мужчины.
Так, британец еще в детстве неудачно поиграл с конструктором, подаренного ему на день рождения. Одна мелкая деталька попала ему в легкое при выдохе. Однако он не ощущал никакого дискомфорта, пока в 40 лет не начал сильно кашлять.
К счастью, врачам вовремя удалось разобраться в ситуации.
Напомним, что известно лишь 3 случая, когда инородный предмет оставался в организме на несколько десятков лет.
Наука
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