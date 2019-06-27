Ученые выяснили, что ЭКО увеличивает риск рака груди у женщин

Результаты исследований эксперты из Копенгагенского университета представили на ежегодной встрече Европейского общества репродукции человека и эмбриологии, которая проходила 23-26 июня в Вене.

Профессор Копенгагенского университета Дитте Вассард рассказала, что ее коллеги изучили данные о состоянии здоровья свыше 625 тысяч датчанок (за женщинами наблюдали в течение двух десятилетий), часть из которых проходили процедуру ЭКО.

Ведущий эксперт исследования рассказала, что у женщин, получивших в свое время вспомогательную репродуктивную терапию, риск возникновения рака груди был на 10% выше, чем у тех, кто зачал ребенка естественным путем.

Этот риск увеличивался до 31% в случае, если женщина начинала лечение от бесплодия после 40 лет, с учетом поправки на нулевую степень (отсутствие детей).

А женщины, которые впервые испытывала радость материнства с помощью ЭКО в возрасте старше 40 лет, рискуют на 65% больше сверстниц, которые забеременели без помощи врачей.

Эксперты предполагают, что причина кроется в изменения гормонального фона женщин, ведь обычно процедура экстракорпорального оплодотворения и подготовка к ней подразумевает прием сильнодействующих препаратов.

К результатам нового исследования медицинское сообщество восприняло неоднозначно. В то время как председатель Британского общества фертильности Джейн Стюарт рекомендует заранее предупреждать пациентов о возможной опасности и сводить использование лекарств и дозировок к минимуму, его коллега из Ливерпульской больницы считает, что данное открытие не должно вызывать тревогу. Доктор Рой Фаркхарсон призывает специалистов инициировать дальнейшие исследования, чтобы подтвердить повышенные риски.