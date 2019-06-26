Выявлен новый механизм старения

Специалисты из Университета Монаша в Австралии выявили факторы, которые оказывают серьезное влияние на процессы старения иммунной системы. Результаты описываются в пресс-релизе MedicalXpress.

Как выяснили ученые, функции стволовых клеток в составе тимуса, где созревают и "обучаются" лимфоциты, нарушаются, когда снижается выработка специфических белков. Наиболее активен тимус (вилочковая железа) у младенцев, но с возрастом его способность продуцировать разнообразные лимфоциты постепенно снижается. Этим объясняется снижение иммунитета у пожилых людей и увеличение риска развития инфекционных и онкологических заболеваний.

Деятельность тимуса, как выяснилось, зависит от факторов, влияющих на рост и дифференцировку эпителиальных стволовых клеток. У пожилых людей в меньшем количестве вырабатывается костный морфогенетический белок BMP4 и белковый комплекс активина, из-за чего в тимусе теряются зрелые эпителиальные клетки и сокращается выработка Т-лимфоцитов.