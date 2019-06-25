Российские ученые создали вакцину от полиомиелита

Анна Попова. Российские ученые создали свою вакцину от полиомиелита (детский спинномозговой паралич) и сейчас проводят клинические испытания. Об этом заявила РИА Новости глава Роспотребнадзора

Ранее вакцину приходилось закупать заграницей, однако Попова выразила уверенность, что русский аналог в скором времени появится на рынке.

По словам главы Роспотребнадзора, российские ученые стремятся создавать вакцины, защищающие сразу от нескольких инфекций. Так, в России уже разработаны вакцины против столбняка, коклюша и дифтерии, а также от кори.

Результаты применения отечественных вакцин не могут не радовать. По словам Поповой, в России самая низкая заболеваемость корью.