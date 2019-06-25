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Ученые назвали главную причину отказа сердца 

Рамблер 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Специалисты Медицинской школы Стэнфордского университета обнаружили связь между работой генов и сердечной недостаточностью. Выяснилось, что спасти пациентов от пересадки может отключение одного из генов. Об этом говорится в пресс-релизе на MedicalXpress.
Ученые провели анализ тканей, взятых из 300 сердец. Половина образцов взята у пациентов с сердечной недостаточностью, а вторая половина у доноров, чьи сердца по каким-то причинам не подошли для трансплантации. Были найдены различия в каждом из двух видов образцов.
Оказалось, что в образцах с сердечной недостаточностью по сравнению со здоровыми тканями работало меньше сигнальных путей, но зато было задействовано больше генов. Один из таких путей содержал фермент PPP1R3A, который связан с активностью многих генов, обеспечивающих работу сердца и участвует в метаболизме глюкозы.
Так например, мышей от сердечной недостаточности спасала именно кодировка гена, блокирующего PPP1R3A.
Ученые считают, что если им удастся ингибировать этот ген у людей, будет найден терапевтический препарат, способный излечить сердечную недостаточность.
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