Ученые назвали простой способ снизить давление

Согласно результатам американского исследования, лучшим и самым простым способом снизить давление является просто регулярный здоровый сон не менее 7-9 часов подряд. При этом ложиться спать тоже важно в определенное время суток.

В исследовании, которое провели ученые из Аризонского университета, принимали участие 300 человек со средним возрастом 45 лет. Всем им на ночь надевали на руки специальные браслеты, отслеживающие фазы сна. Также все добровольцы имели специальное устройство, которое каждые 45 минут замеряло давление. Как выяснилось, систолическое давление заметно реагирует на качество сна. Те, кто спал мало или плохо, к утру получали подъем давления. При этом важным было и то, во сколько ложиться — лучший сон был у тех, кто ложился отдыхать до 23:00. По результатам исследования ученые вывесили на сайте университета советы, в которых рекомендуют спать в тихой, темной комнате, где задернуты шторы и рядом нет никаких гаджетов, которые могли бы отвлекать ото сна.