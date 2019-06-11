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Российские медики создали препарат от бесплодия 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
Специалисты из Медицинского научно-образовательного центра (МНОЦ) и факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова создали революционный препарат, который должен спасти мужчин от бесплодия. Новое лекарство поможет восстановить ткани, которые отвечают за выработку спермы.
Эксперты отмечают, что продукт создан также для тех людей, у которых есть проблемы с выработкой мужских половых клеток и количеством половых гормонов.
Как написала газета «Известия», ученые уже тестируют полученный препарат на крысах. Первые результаты показали положительную реакцию организма животных на лекарство. В крови у грызунов увеличилось число половых гормонов, также у них восстановился процесс выработки спермы.
Для того, чтобы использовать разработанное лекарство, ученым предстоит провести еще ряд доклинических испытаний. Пока что не ясно, когда препарат может появиться на рынке. Однако если он все-таки выйдет в продажу, то станет первым в своем роде лекарством, которое будет бороться не с симптомами бесплодия, а с ее причиной — нарушением сперматогенеза.
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Наука , Новости , МГУ , газета "Известия"
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