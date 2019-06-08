Почему аллергию вызывают деревья «мужского пола»

Известно, что у деревьев, как и других растений, в зависимости от биологических характеристик есть половое разделение. Деревья женского и мужского пола по-разному цветут и «ведут себя» в некоторых ситуациях.

По мнению ученых, деревья «мужского пола» становятся самой серьезной причиной аллергии в городе.

«Они просто разбрасывают пыльцу во всех направлениях. И с этим ничего не поделаешь, для этого они и придуманы эволюцией. Это хорошо в дикой природе, где «женские деревья ловят пыльцу», чтобы оплодотворить свои семена. Но в городах обычно преобладают «мужские деревья», поэтому наши улицы покрыты пыльцой», — считает Том Огрен, эксперт, впервые заявивший о понятии «ботанического сексизма».

Огрен утверждает, что именно «мужские деревья» становятся причиной чихания и слезящихся глаз жителей городов. Дело в том, что жена ученого страдает астмой и аллергией. Покупая дом, Огрен хотел максимально очистить территорию от «аллергенов» и обнаружил, что все деревья были «мужского пола».

Оказалось, что при озеленении городов используется правило «без женских деревьев», а итогом этого становится слишком много «неоплодотворенной» пыльцы в городе. В Министерстве сельского хозяйства США пояснили, что «женские» деревья распространяют семена, которые сложнее убрать с улиц, чем аллергенные споры «мужских» деревьев.

Именно поэтому в городах сажают «мужские» экземпляры, которые за неимением «женских» распространяют слишком много аллергенной пыльцы.