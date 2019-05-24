Предметы, оказавшиеся грязнее сиденья унитаза

На предметах повседневного пользования, которые нас окружают, живут миллионы бактерий. Однако многие не подозревают, какие именно из них могут быть грязнее сиденья унитаза.

Деньги

Хорошо бы мыть руки после каждого контакта с денежными банкнотами. По данным исследований, на них содержится в 6,4 раз больше бактерий, чем на ободоке унитаза, а вирус гриппа может жить на купюрах до 17 дней.

Офисные столы

В среднем на столе в офисе в 400 раз больше бактерий, чем на унитазе. Домашние рабочие столы тоже не отличаются гигиеной: в среднем место, где находятся ваши руки, содержит около 10 миллионов бактерий.

Меню в ресторане

В среднем на меню, которые подают в ресторанах, в 100 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза в тех же заведениях. Меню не моют, а берет в руки их бесчисленное количество людей. По данным исследований, на ресторанных меню скапливается 185 тысяч бактерий на квадратный сантиметр.

Выключатели

На выключателях скапливается до 100 тысяч бактерий на квадратный сантиметр.

Лед

Исследование ресторанов фаст-фуда в США выявило, что 70% льда из морозилки содержит больше бактерий, чем вода в туалете. Бактерии скапливаются внутри контейнеров для льда и смешиваются с плесенью, образующейся на их стенках.

Матрасы

После 8-10 лет использования матрас становится почти в два раза тяжелее из-за количества пылевых клещей и их фекалий, которые в нем накопились. Также в матрасах размножаются бактерии нововируса, стафилококка и кампилобактера. Они могут привести к диарее и заболеваниям кожи.

Детские площадки

Для детей нет места грязнее, чем игровые площадки. Туда приходят как здоровые дети, так и больные различными детскими инфекциями. Все они катаются на горках, копошатся в песке, хватаются за одни и те же качели. Предметы на игровых площадках никто не дизенфицирует.

Мобильный телефон

Оказывается, ваш мобильный телефон грязнее сиденья от унитаза. В телефонах, как и в пультах от телевизоров, есть много привлекательных для бактерий зазоров. Ученые выяснили, что, нагреваясь, эти предметы становятся раем для размножения бактерий. Это может провоцировать разные заболевания: от кожных инфекций и до менингита.

Тележки в супермаркетах

Невозможно представить, сколько рук касаются тележек и корзин в супермаркетах за день. Эти предметы моют раз в год весной холодной водой из шланга. Ученые из Аризонского университета (University of Arizona) выяснили, что на тележках скапливается больше бактерий, слюны и фекальных масс, чем в общественных туалетах, на перилах или на телефонах.

Банкоматы

Как и тележек в супермаркетах, экранов и клавиатур в банкоматах касается множество рук. Каждая кнопка на банкомате разности примерно 1200 бактерий на квадратный дюйм (1 дюйм равен 2,54 сантиметрам). После пользования банкоматом помойте руки или протрите их антибактериальным гелем.

Тренажеры и коврики в спортзале

Не зря постоянные посетители спортивных залов носят с собой не только воду и полотенце, но и коврики для занятия спортом, а также антибактериальные салфетки. После занятий по возможности примите душ, который смоет с тела основную часть бактерий.

Рот

Ротовая полость лидирует по числу бактерий и инфекций. Большинство из них именно оттуда попадают на детские площадки, на кнопки лифтов и ваши клавиатуры. На каждых 6,45 квадратных сантиметрах человеческого рта насчитывается более 700 видов бактерий. Получается, во рту живут миллионы микроорганизмов. Однако не все из них "плохие". Многие помогают нам переваривать еду и даже бороться с вредными бактериями и инфекциями.