Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые вычислили гены, которые отвечают за старение 

Ferra.ru + ещё 1 5 часов назад
Фото: Ferra.ru
Международная группа ученых из США и России определили препараты, которые способны продлевать жизнь и и замедлять старение. Результаты исследования опубликованы в издании Scientific Reports.
В ходе исследования была определена «универсальная программа старения» на основе анализа активности генов у долгоживущих и обычных нематод (круглые черви) с увеличением возраста.
Учёные смогли выделить 60 транскриптомов, совокупность молекул РНК, образующихся при работе генов, у нематод Caenorhabditis elegans. Они нашли их у нематод разного возраста, в том числе и у четырёх долгожителей с продолжительностью жизни в 2,2-9,4 раза выше, чем у обычных нематод.
С возрастом концентрация различных транскриптов изменяется. Эти изменения оказались схожи у разных видов червей. Учёные заключили, что такая закономерность объясняется программой старения. Последующий анализ показал, что за биологический возраст отвечает 71 ген.
Всё исследование помогает понять, какие именно вмешательства смогут привести к значительному увеличению продолжительности жизни.
В итоге, исследователи определили препараты, которые вызывают обратные процессу старения изменения в РНК человека. Речь шла о препаратах, одобренных американским Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. Самыми многообещающими среди них оказались анизомицин, альстерпауллон, азацитидин и метамизол.
Ferra.ru: последние новости
Светодиодные лампы признали опасными для зрения Медики рассказали, насколько сигареты без фильтра убивают быстрее обычных Раскрыты самые необычные ошибки врачей
Комментарии
Наука , Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Открыт ген, который поможет вылечить болезнь Дауна
Ученые: медитация может быть опасна для психики1
Женщина умерла от назначенных врачом лекарств37
Развенчан миф о пользе красного вина1
Доказано, что дефицит сна провоцирует инсульт
Видео
Простой способ замедлить старение
ЗОЖ
Чем опасен холод для сердечников
Болезни и лекарства
Как сегодня лечат онкологию
Болезни и лекарства
00:20
Медицинский аппарат наехал на больную и задавил
Новости
03:24
Симптомы сердечных болезней, которые не замечают
ЗОЖ
04:19
Врачи всерьез нажились на пенсионерах
Новости
Названо заболевание, которое губит печень
Наука
Найден овощ, способный остановить развитие рака
Новости ЗОЖ
Назван способ существенно продлить жизнь
ЗОЖ
Как на самом деле работают медсестры
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение