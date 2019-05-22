В России протестируют препарат от рака желудка

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Онкологи протестируют на людях первый отечественный препарат от рака 

Суть событий + ещё 1 11 часов назад
Фото: Суть событий
Минздрав РФ выдал разрешение на проведение тестирования первого отечественного таргетного препарата для лечения рака желудка, сообщила пресс-служба Российского общества клинической онкологии.
Согласно официальному заявлению, препарат получил название "Алофаниб". Его действие основано на блокировании роста раковой клетки путем воздействия на ее рецепторы. Отмечается, что в эксперименте примут участие пациенты с раком желудка, которые уже прошли все стандартные методы лечения.
Исследования будут проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и Ростове-на-Дону.
На сегодняшний день рак желудка занимает 4 и 6 место по распространению у мужчин и женщин соответственно. По словам онкологов, при появлении метастазов лечебные решения весьма ограничены, потому продолжительность жизни таких пациентов составляет около года.
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