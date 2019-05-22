В России протестируют препарат от рака желудка

Онкологи протестируют на людях первый отечественный препарат от рака

Минздрав РФ выдал разрешение на проведение тестирования первого отечественного таргетного препарата для лечения рака желудка, сообщила пресс-служба Российского общества клинической онкологии.

Согласно официальному заявлению, препарат получил название "Алофаниб". Его действие основано на блокировании роста раковой клетки путем воздействия на ее рецепторы. Отмечается, что в эксперименте примут участие пациенты с раком желудка, которые уже прошли все стандартные методы лечения.

Исследования будут проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Омске и Ростове-на-Дону.

На сегодняшний день рак желудка занимает 4 и 6 место по распространению у мужчин и женщин соответственно. По словам онкологов, при появлении метастазов лечебные решения весьма ограничены, потому продолжительность жизни таких пациентов составляет около года.