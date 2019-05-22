Названа смертельная опасность недосыпа

Ученые Колорадского университета в Боулдере (США) выявили механизм, который объясняет, как недостаток сна провоцирует рост риска смерти от инсульта и сердечного приступа. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Исследователи проанализировали образцы крови, взятые у 24 людей в возрасте от 44 до 62 лет. Примерно половина добровольцев спала 7-8,5 часов ночью, а другая — 5-6,8 часов. Была измерена экспрессия девяти различных микроРНК — короткоцепочечных молекул РНК, регулирующих активность специфичных генов, которые связаны с процессами воспаления, иммунитетом и здоровьем сосудов.

Оказалось, что люди, которые спят менее семи часов в сутки, имеют низкие уровни трех молекул-регуляторов, относящихся к микроРНК. Эти соединения — miR-125A, miR-126 и miR-146a — играют ключевую роль в снижении воспаления и в поддержании нормальной работы кровеносных сосудов. Показано, что дефицит сна препятствует нормальной работе клеток, выстилающих внутреннюю поверхность артерий, который в результате не сужаются и не расширяются нормально.