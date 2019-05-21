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Ученые: кости будут расти лучше благодаря шоколаду 

Yellmed 15 часов назад
Фото: Yellmed
Группа ученых из Канады и США проводила исследование на эту тему с 1997 по 2015 год, а сейчас опубликовала результаты, сообщает pora.ru.
Наибольшую пользу для развития костей несет несладкий какао-порошок, который содержит минералы и флавоноиды. Вторым по степени эффективности считается черный шоколад, так как в этом продукте содержится не менее 75 процентов какао.
Эксперты обобщили данные пяти научных работ, что позволило сделать вывод о полезном влиянии шоколада на здоровье костей. Практически у всех участников исследования шоколад стимулировал продольный рост костной ткани. Правда, исключением из этого правила стали женщины пожилого возраста, которые никак не прочувствовали на себе позитивный эффект от употребления продукта.
При этом ученые подчеркивают: пользу может принести только умеренное употребление шоколада, а чрезмерное увлечение этой сладостью, наоборот, грозит уменьшением плотности костных тканей.
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