Названа диета, снижающая риск смерти от рака груди

Новое масштабное исследование доказало, что женщины старше 50 лет смогут значительно снизить риск смерти от рака груди, если пересмотрят свои пищевые привычки.

Британская газета The Times опубликовала результаты исследования американских ученых, в котором приняли участие 45 835 женщин от 50 до 79 лет (без рака молочной железы). Выяснилось, что у женщин, которые долгое время соблюдали низкожировую диету с добавлением порции фруктов, овощей, зерновых, даже через 20 лет после окончания исследования риск умереть от этого вида онкологического заболевания был на 21% ниже.

Чтобы прийти к такому выводу, исследователи еще в 1990-х годах разделили всех участниц эксперимента на две группы. Одна из них не меняла свой привычный рацион питания, а другой было предписано сократить ежедневное потребление жиров до 20% от общей калорийности и добавить в ежедневное меню порцию фруктов, овощей и цельного зерна.

Интересно, что спустя 8,5 лет такой «диеты» представительниц обеих групп с примерно одинаковой частотой сталкивались с новыми случаями рака груди. Тем не менее среди женщин из второй группы, кому был поставлен диагноз (они поменяли свои пищевые пристрастия в пользу более здоровых), риск умереть от рака молочных желез был на 21% ниже, чем в группе женщин, которые питались привычным для себя образом.

Кроме того, исследователи отметили, что чем дольше женщины придерживались низкожировой умеренной диеты, тем в будущем риски для их здоровья были меньше.

"Этот результат очень вдохновил нас, ведь теперь мы располагаем результатами рандомизированного клинического исследования, которое доказывает, что доступное многим умеренное питание может снизить риск смерти от рака молочной железы", — цитирует издание доктора Роуэна Хлебовски, ведущего автора исследования, исследователя из Института биомедицинских исследований Лос-Анджелеса Медицинского центра Харбор-УКЛА.

Пока что до конца не изученным остается вопрос, что конкретно в большей степени способствовало сокращению риска смерти от онкологии. Для этого авторы исследования намерены еще более детально изучить все данные исследования (а именно анализы крови участниц исследования).