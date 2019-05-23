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Как живут люди с «золотой» кровью 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos
Мы привыкли считать, что у людей четыре группы крови и два резус-фактора: положительный и отрицательный. Но на самом деле все несколько сложнее. На Земле есть люди, у которых самая настоящая «золотая» кровь.
Таких людей за последние полвека в мире было выявлено всего 43 человека, они — обладатели нулевого резус-фактора. Их кровь — редчайшая в мире, а потому и называют ее золотой.
Дело в том, что кровь человека содержит 32 Rh-антигена, но у кого-то их меньше, у кого-то больше. Лишь 160 антигенов считаются общими, присутствующими в крови всех людей. Если же какой-то из таких антигенов (лишь один) отсутствует, такая кровь уже считается очень редкой. А что, если в крови вообще нет антигенов?
Долгое время ученые были уверены в том, что такого быть просто не может. Считалось, что эмбрион, лишенный антигенов, не сможет выжить даже в материнской утробе, не то что родиться и нормально развиваться после рождения. Однако в 1961 году была обнаружена жительница Австралии, в крови которой не было обнаружено ни одного Rh-антигена. Позже были найдены еще 42 человека с уникальной кровью, которая весьма ценна для науки. Кроме того ее можно перелить человеку с любой группой крови и любым резус-фактором. Именно поэтому такую кровь и называют «золотой».
“Золотые доноры” могут спасти тысячи жизней, но вот им самим кровь, текущая в их венах, может доставить массу неудобств. Дело в том, что, обладая возможностью отдать свою кровь совершенно любому человеку, сами они становятся заложниками своей уникальности. К «золотой» крови нельзя добавить никакую другую: человеку, обладающему нулевым резус-фактором, можно перелить только такую же кровь. И приходится этим уникумам быть крайне осторожными, чтобы не попасть в ситуацию, когда может потребоваться переливание крови.
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Наука
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