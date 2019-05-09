4 вещи, которые расскажут о человеке его руки

Ученые, в частности нейробиологи и психологи, изучив ладони и пальцы, многое могут рассказать о социальной, эмоциональной и физической жизни их обладателей. И выводы эти подтверждаются исследованиями.

Сила мышц в безымянном пальце?

Вот взять, например, атлетические способности: сравнив длину указательного и безымянного пальца, можно оценить физическое состояние человека.

В 2017 году исследователи обнаружили, что эти данные закладываются еще во время внутриутробного периода развития: чем больше тестостерона вырабатывается у плода, тем длиннее безымянный палец. А тестостерон является гормоном, который повышает уровень спортивных результатов.

Пространственное мышление

Исследователи из Норвегии выяснили, что высокий уровень пренатального тестостерона, и как следствие разница в длине безымянного и указательного пальцев говорит о том, насколько хорошо человек справляется с пространственными задачами. К ним относят запоминание маршрута, подбор контейнеров для предметов разной формы, пространственно-логическое мышление.

Пальцы и моногамия

Длина пальцев также может говорить и преданности или изменах своему партнеру. Совсем недавно ученые измерили большой и указательный пальцы, а затем провели опрос. Как мужчины, так и женщины с длинными пальцами заявили о том, что предпочитают краткосрочные отношения с несколькими партнерами. А те, у кого эти пальцы были короче, выбрали верность одному партнеру. Эти результаты также можно связать внутриутробным воздействием тестостерона.

Объем легких зависит от размера ладоней?

Корейские ученые обнаружили, что более крупная ладонь может говорить о большей емкости легких. В научном исследовании приняли участие 1773 здоровые женщины. А поскольку сила рук в принципе является показателем общей мышечной силы и общего состояния здоровья, исследователи пришли к выводу, проверка этого показателя у пожилых людей может быть информативным способом тестирования их легких.