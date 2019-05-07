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Химикаты из солнцезащитных кремов скапливаются в крови 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Химические вещества из солнцезащитных кремов скапливаются в кровотоке, достигая опасных показателей, выяснили ученые.
Из-за регулярного использования солнцезащитного крема показатели некоторых химических веществ в крови могут вырасти до очень высоких отметок. В частности, уровень оксибензона в 419 раз превышал предельно допустимую концентрацию. Оксибензон необходим в креме для поглощения различных типов ультрафиолетового излучения. Лабораторные исследования выявили, что при регулярном использовании солнцезащитного крема концентрация оксибензона в плазме достигает 206,9 нг/мл при предельно допустимой норме 0,5 нг/мл.
Подчеркивается, что повышенная концентрация данного вещества может оказывать канцерогенное воздействие на организм. Помимо всего прочего оксибензон обладает способностью нарушать работу гормонов, что производит эмбриотоксическое воздействие.
Впрочем, исследователи настоятельно просят людей не отказываться от использования солнцезащитных кремов вплоть до окончательного клинического подтверждения полученных выводов. Дело в том, что все эксперименты проводились в условиях лаборатории, то есть закрытого помещения. Отсутствовали такие факторы, как прямые солнечные лучи, высокая температура и повышенная влажность, а они теоретически могут очень заметно влиять на степень абсорбции ингредиентов солнцезащитных кремов.
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