Ученые: эффект плацебо работает даже без таблеток

Эффект плацебо гласит — если пациент верит, что лекарство или процедура эффективна, она и права может помочь и его самочувствие улучшиться. Эффект доказывает, что воображение меняет наши ощущения и нашу физиологию.

Ученые из Стэнфорда доказали, что для того, чтобы эффект плацебо сработал, не обязательно даже принимать таблетки-пустышки. Они разделили испытуемых на две группы и провели им анализ на ген CREB1, от которого зависит физическая выносливость.

​Не раскрыв участникам эксперимента результаты анализа, ученые перетасовали и вновь разделили участников на две группы. Одной группе сообщили, что они обладают высокой выносливостью, другим участникам — что они вряд ли могут поднять что-то тяжелее кружки с чаем.

После оглашения результатов участников отправили на беговую дорожку. Оказалось, что почти все, кому сообщили о генетической выносливости, вне зависимости от реальной генетики пробежали лучше, чем до анализа. Точно также группа людей, которые считали себя невыносливыми улучшили свои результаты.