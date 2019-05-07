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Ученые: эффект плацебо работает даже без таблеток 

Anews 6 часов назад
Фото: Anews
Эффект плацебо гласит — если пациент верит, что лекарство или процедура эффективна, она и права может помочь и его самочувствие улучшиться. Эффект доказывает, что воображение меняет наши ощущения и нашу физиологию.
Ученые из Стэнфорда доказали, что для того, чтобы эффект плацебо сработал, не обязательно даже принимать таблетки-пустышки. Они разделили испытуемых на две группы и провели им анализ на ген CREB1, от которого зависит физическая выносливость.
​Не раскрыв участникам эксперимента результаты анализа, ученые перетасовали и вновь разделили участников на две группы. Одной группе сообщили, что они обладают высокой выносливостью, другим участникам — что они вряд ли могут поднять что-то тяжелее кружки с чаем.
После оглашения результатов участников отправили на беговую дорожку. Оказалось, что почти все, кому сообщили о генетической выносливости, вне зависимости от реальной генетики пробежали лучше, чем до анализа. Точно также группа людей, которые считали себя невыносливыми улучшили свои результаты.
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