Ученые рассказали, как выявить синдром хронической усталости

Ученые из Стэнфордского университета в США разработали тест, с помощью которого можно диагностировать синдром хронической усталости. Результаты исследования опубликованы в журнале

PNAS.

Исследователи отметили сходство между жалобами у людей с синдромом хронической усталости: спазмы, бессонницу, усталость и головные боли. Эксперимент показал, что симптомы возникают из-за "заклинивания" нервной системы, что приводит к воспалительным процессам в организме, которые передаются в спинной мозг.

Специалисты погрузили микроэлектроды в питательную среду и наблюдали, как меняется ее сопротивление при появлении соли в ее составе. Чем больше изменяется этот параметр, тем сильнее клетки реагируют на источник стресса, что говорит о синдроме хронической усталости у человека.