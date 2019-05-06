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Ученые рассказали, как выявить синдром хронической усталости 

Рамблер 14 часов назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из Стэнфордского университета в США разработали тест, с помощью которого можно диагностировать синдром хронической усталости. Результаты исследования опубликованы в журнале
PNAS.
Исследователи отметили сходство между жалобами у людей с синдромом хронической усталости: спазмы, бессонницу, усталость и головные боли. Эксперимент показал, что симптомы возникают из-за "заклинивания" нервной системы, что приводит к воспалительным процессам в организме, которые передаются в спинной мозг.
Специалисты погрузили микроэлектроды в питательную среду и наблюдали, как меняется ее сопротивление при появлении соли в ее составе. Чем больше изменяется этот параметр, тем сильнее клетки реагируют на источник стресса, что говорит о синдроме хронической усталости у человека.
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