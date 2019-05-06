Медицинские халаты признали опасными для здоровья

Медицинские халаты могут серьезно подкосить здоровье человека. К такому выводу пришли американские ученые. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на The New York Times.

На этой одежде остается множество бактерий, которые могут стать причиной трудноизлечимых заболеваний. Выяснилось, что 45% опасных микроорганизмов совпадают с теми, которые были обнаружены в ранах пациентов. Они могут стать возбудителями инфекций, вызывать сепсис и пневмонию.

Похожий вред приносят стетоскопы, смартфоны, планшеты и галстуки, которыми в течение дня пользуются сотрудники медучреждения.

Ученые посоветовали врачам ежедневно стирать халаты. Однако, согласно результатам исследования, больше половины врачей не кладут свои халаты в стиральную машинку в течение месяца.