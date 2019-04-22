Ученые сделали иммунотерапию рака безопасной для «домашнего» применения

Американские молекулярные биологи создали новую версию популярной иммунотерапии рака, значительно более безопасную для здоровья пациента и не требующую постоянного контроля со стороны врачей. Она позволит больным проходить лечение вне стен лабораторий, пишут генетики в журнале Nature Medicine.

"Это большой прорыв. Мы создали новый тип молекул, интегрируемых в иммунные клетки, которые так же хорошо уничтожают рак, но при этом работают медленнее и обладают заметно меньшей токсичностью",

— заявил Сы-И Чэнь (Si-Yi Chen) из университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе (США).

В последние годы молекулярные биологи и медики начали возлагать особые надежды на так называемую иммунотерапию при борьбе с раком, аллергией, диабетом и другими пока неизлечимыми заболеваниями. Суть ее проста — ученые пытаются "натравить" иммунитет человека на раковые клетки, используя различные антитела, живых микробов и ряд других необычных "приманок".

Особенно популярной недавно стала так называемая CAR-терапия, использующая "перепрограммированные" клетки иммунитета для борьбы с опухолью. Для этого ученые извлекают из крови пациента большие количества Т-клеток, главных "дирижеров" активности иммунной системы, и обрабатывают их специальным ретровирусом.

Этот вирус содержит в себе инструкции, заставляющие клетку синтезировать не существующие в природе антитела, которые помечают раковые клетки и делают их видимыми для всего остального иммунитета. В дополнение к этому, ученые иногда модифицируют их геном таким образом, что эти тельца не только распознают раковые клетки, но и стимулируют активность своих "собратьев" внутри тела пациента.

Подобный подход, как показали первые клинические испытания, оказался необычайно эффективен для борьбы с некоторыми неизлечимыми видами рака, однако у него была одна большая проблема. В некоторых случаях их активность оказывалась настолько высокой, что они вызывали отек мозга, горячку и мощнейшие системные воспаления. Это может привести к отказу почек и печени, а также к смерти пациента.

Чэнь и его коллеги решили эту проблему и успешно проверили работу новой версии CAR-терапии на добровольцах, изучая то, как структура синтетических антител влияет на их действие на другие типы иммунных телец.

Для этого они взяли одну из самых популярных версий этой методики, применяемой сегодня для лечения разных форм рака крови, и проверили, что произойдет, если случайным образом "перемешать" фрагменты, из которых собираются инструкции для сборки антител.

Результатом этого стало открытие нового типа CAR-терапии, получившая имя CD19-BBz (86). Эта модификация Т-клеток несколько понижает их активность при столкновении с опухолью, но при этом они почти не вырабатывают сигнальных молекул, способствующих развитию воспалений, после контакта с раком.

Проверив ее работу на мышах, ученые собрали группу из двух дюжин добровольцев, в чьем организме недавно появились новые следы лейкемии после неоднократных попыток от нее избавиться. Как показали эти опыты, ни у одного пациента не возникло горячки или других серьезных осложнений после введения Т-клеток в их организм, и больше половины из них удалось полностью избавиться от рака.

Аналогичным образом, как отмечают ученые, можно изменить устройство прочих CAR-антител, применяемых для борьбы с другими типами рака. Это сделает данную терапию безопасной для "домашнего" применения и более доступной для пациентов, заключает Чэнь.