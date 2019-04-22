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Панцирь креветок поможет восстановить нервы 

Yellmed 5 часов назад
Фото: Yellmed
В Сиднее исследователи успешно восстановили поврежденные периферические нервы. При этом побочных эффектов наблюдалось минимум, пишет meddaily.ru со ссылкой на Xinhua.
Уникальность подхода в том, что ученые впервые смогли совместить два процесса: стимуляцию нервов с помощью беспроводного стимулятора и их восстановление с применением биоразлагаемого каркаса. Объединить 2 процесса помогло вещество — хитозан, из него сделан панцирь у ракообразных.
Вначале ученые изготовили каркас из хитозана, затем плотно прикрепили его к нерву, применяя лазер. В каркасе также есть антенна, которая подпитывается специальным магнитным стимулятором, а само вещество хитозан «склеивает» поврежденные участки нервов.
Ученые отмечают, что все компоненты изобретения не являются токсичными для организма. Причем новый способ малоинвазивный и не требует наложения швов.
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