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Ученые нашли новый «ген акне» 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Группа китайских исследователей объявила об обнаружении нового гена, который может служить причиной возникновения акне.
Со статьей ученых можно ознакомиться в Journal of Investigative Dermatology, международном журнале, посвященном дерматологии. В ней говорится, что мутация гена под названием F13A1 усиливает экспрессию интерлейкина 6, который является медиатором, играющим важную роль в развитии тяжелых форм акне.
"Основываясь на этом открытии, мы полагаем, что к этому серьезному воспалительному кожному заболеванию приводит мутация гена F13A1", — сообщила главный автор статьи Ян Синъянь из Юньнаньского университета
Акне, или угри, которые непосредственно связаны с избыточной продукцией кожного сала и закупоренными порами, особенно распространенны у подростков. Сильные угри могут оставлять шрамы и вызывать беспокойство и депрессию у пациентов.
Исследователи ранее выявили несколько генов, связанных с акне, которые способны повлиять на метаболизм андрогенов, воспаление и образование шрамов.
Ян Синъянь заявила, что открытие нового гена и его функций может помочь в целенаправленном лечении тяжелых форм акне.
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