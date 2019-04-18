Ученые нашли новый «ген акне»

Группа китайских исследователей объявила об обнаружении нового гена, который может служить причиной возникновения акне.

Со статьей ученых можно ознакомиться в Journal of Investigative Dermatology, международном журнале, посвященном дерматологии. В ней говорится, что мутация гена под названием F13A1 усиливает экспрессию интерлейкина 6, который является медиатором, играющим важную роль в развитии тяжелых форм акне.

"Основываясь на этом открытии, мы полагаем, что к этому серьезному воспалительному кожному заболеванию приводит мутация гена F13A1", — сообщила главный автор статьи Ян Синъянь из Юньнаньского университета

Акне, или угри, которые непосредственно связаны с избыточной продукцией кожного сала и закупоренными порами, особенно распространенны у подростков. Сильные угри могут оставлять шрамы и вызывать беспокойство и депрессию у пациентов.

Исследователи ранее выявили несколько генов, связанных с акне, которые способны повлиять на метаболизм андрогенов, воспаление и образование шрамов.

Ян Синъянь заявила, что открытие нового гена и его функций может помочь в целенаправленном лечении тяжелых форм акне.