Найден ранний признак преждевременной смерти

Ученые из Швеции провели исследование и обнаружили, что риски преждевременной смерти среди мужчин связаны с частотой сердечных сокращений в состоянии покоя. Результаты опубликованы в пресс-релизе на портале MedicalXpress.

Шведские ученые начали исследование в 1993 году, в эксперименте участвовало 798 мужчин, родившихся в 1943 году. Они описали свой образ жизни, семейный анамнез, уровень стресса, сдали все необходимые анализы и прошли медицинское обследования. Участников разделили на четыре большие группы по частоте частоте сердечных сокращений в минуту: до 55 ударов, от 55 до 65 ударов, от 65 до 75 ударов и более 75 ударов. В 2003 и 2014 добровольцы еще раз прошли все обследования. В течение 21 года среди участников умерли 119 человек, у 237 были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания и у 113 — ишемическая болезнь сердца. При этом в два раза чаще умирали люди, пульс которых в 1993 году превышал 75 ударов в минуту. Люди, чей пульс был меньше 55 ударов в минуту, в большинстве своем много курили и мало двигались.