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Почему мужчине опасно переливать кровь женщины 

Умная 7 часов назад
Фото: depositphotos.com
Медицина шагает семимильными шагами, пытаясь всячески соответствовать темпам технического прогресса. Однако есть законы природы — незыблемые и непоколебимые. Речь в данном случае идет о межполовых различиях, которые никак нельзя игнорировать во время переливания крови и трансплантации органов.

Женская кровь — смертельная опасность для мужчин

Согласно обзору в известном медицинском издании The Journal of the American Medical Association, биологически мужчины и женщины очень сильно различаются, что актуально относительно состава крови лиц разного пола.
Журналисты утверждают, что переливание крови беременной женщины чревато смертельной опасностью для мужчины. Последние рискуют столкнуться с летальным исходом в 20% случаев! При этом кровь не беременных женщин не представляет особой опасности для представителей сильной половины человечества.
Следовательно, переливание крови по схеме «мужчина-женщина» также не связано с какими-либо последствиями для жизнедеятельности.

Особенности межполовой трансплантологии

В данном случае исход операции во многом зависит от пола пациента и донора. В качестве примера будет рассмотрена процедура пересадки сердца. Многочисленные исследования, по мнению The Journal of the American Medical Association, подтвердили, что приживаемость органа значительно выше, если донор и реципиент имеют один пол. Серьезные последствия обусловлены в первую очередь разницей в размерах органов женщин и мужчин.
Например, женское сердце значительно меньше мужского, что имеет естественную биологическую причину. Ведь организму мужчины нужно справляться с гораздо более сильным кровотоком за единицу времени.
Следовательно, женщинам нельзя пересаживать органы мужчин. В противном случае возрастает риск отторжения донорской ткани в послеоперационный период и последующие годы. Плюс, увеличивается вероятность летального исхода пациентки.
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Наука , ЗОЖ
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