Ростовские врачи через прокуратуру добились переливания крови для умирающего младенца

Родители отказывалась переливать кровь ребенку из-за религиозных соображений.

Полуторамесячная девочка в очень тяжелом состоянии попала в НИИ акушерства и педиатрии Ростова-на-Дону. Для спасения жизни малышки нужно было сделать переливание крови. Но ее родители отказались, сославшись на религиозные убеждения. Тогда медики обратилась в прокуратуру , чтобы спасти ребенка.

Если родители, как в этой ситуации, [по религиозным соображениям], не принимают альтернативных методов лечения, а состояние здоровья ребенка требует необходимых медицинских манипуляций, врачи принимают решение обратиться в соответствующие органы, потому что отказ от этих манипуляций — все равно что оставление в опасности,

— цитирует ТАСС министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую

Сообщается, что прокуратура встала на сторону врачей и разрешила сделать переливание крови. Таким образом ребенка удалось спасти. В настоящий момент девочка выписана.

Напомним, по российскому законодательству, для проведения процедуры переливания крови нужно согласие от законных представителей ребенка. В случае, если они отказываются, а от медицинского вмешательства зависит жизнь маленького пациента, врачи имеют право обратиться в надзорное ведомство с заявлением о защите прав несовершеннолетнего. Заявления рассматривают в тот же день.