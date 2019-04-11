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Ростовские врачи через прокуратуру добились переливания крови для умирающего младенца 

Letidor.ru + ещё 2 4 часа назад
Фото: Letidor.ru
Родители отказывалась переливать кровь ребенку из-за религиозных соображений.
Полуторамесячная девочка в очень тяжелом состоянии попала в НИИ акушерства и педиатрии Ростова-на-Дону. Для спасения жизни малышки нужно было сделать переливание крови. Но ее родители отказались, сославшись на религиозные убеждения. Тогда медики обратилась в прокуратуру, чтобы спасти ребенка.
Если родители, как в этой ситуации, [по религиозным соображениям], не принимают альтернативных методов лечения, а состояние здоровья ребенка требует необходимых медицинских манипуляций, врачи принимают решение обратиться в соответствующие органы, потому что отказ от этих манипуляций — все равно что оставление в опасности,
— цитирует ТАСС министра здравоохранения Ростовской области Татьяну Быковскую.
Сообщается, что прокуратура встала на сторону врачей и разрешила сделать переливание крови. Таким образом ребенка удалось спасти. В настоящий момент девочка выписана.
Напомним, по российскому законодательству, для проведения процедуры переливания крови нужно согласие от законных представителей ребенка. В случае, если они отказываются, а от медицинского вмешательства зависит жизнь маленького пациента, врачи имеют право обратиться в надзорное ведомство с заявлением о защите прав несовершеннолетнего. Заявления рассматривают в тот же день.
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Наука , Татьяна Быковская , Генпрокуратура РФ , ИТАР-ТАСС
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